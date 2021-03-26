В субботу в Киеве частично ограничат движение несколькими улицами
КИЕВ. 26 марта. УНН. В субботу, 27 марта, в Киеве в тоннеле на улице Елены Телиги, а также на Европейской площади частично ограничат движение с 9:00 до 16:00. Об этом сообщает КГГА со ссылкой на "Киевавтодор", передает УНН.
Детали
Так, на Европейской площади выполнят текущий ремонт покрытия с мостовой. Будут обновлять участок вблизи гостиницы "Днипро".
В корпорации объяснили, что работы планируется выполнить в течение субботы, чтобы меньше влиять на трафик.
В тоннеле на пересечении Елены Телиги с Академика Щусева и Юрия Ильенко продолжаются обследования и очистки водозаборной камеры. Работы необходимы для профилактики подтоплений сооружения, отмечают в КГГА.
Во время работ движение будет частично ограничено.
Что было раньше
На этой неделе движение по столичным улицам перекрывали протестующие. Так, в понедельник участники акции протеста перекрыли движение по улице Грушевского в центре Киева.