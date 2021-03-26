Новации в "Дия": Федоров протестировал новую услугу

КИЕВ. 26 марта. УНН. Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров получил свою первую ID-карту и сразу же протестировал новую услугу в "Дия". Об этом пишет УНН со ссылкой на страницу министра в Facebook.

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"Это фантастическая и революционная услуга и я на 100% уверен, что такой возможности не имеется ни в одной стране в мире. Среди основных преимуществ этой технологии - те, у кого уже есть ID-карта, но нет 18 лет, или их банк не подключен к системы Bank ID НБУ, получат документы и услуги в "Дия". Кроме того, с помощью технологии PhotoID можно пройти переавторизацию, которую требует Дия время от времени. Эта технология также будет работать для электронной подписи", - рассказал он.

Детали

Функция будет доступна для всех уже этой весной после Diia Summit.

Сегодня украинцы могут получить ID-карту независимо от места регистрации. Эта возможность появилась в условиях карантина, однако после его завершнення и в дальнейшем будет работать.

Добавим

Украинцы смогут записаться в лист ожидания на вакцинацию от COVID-19 через приложение "Дия".

Кроме того, растаможка автомобилей станет возможной через "Дия".