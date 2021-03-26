Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,97 0,0992  EUR: 33,03 0,0948 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Фаворов рассказал о новых усовершенствованиях в разработке украинской вакцины от COVID-19
Фаворов рассказал о новых усовершенствованиях в разработке украинской вакцины от COVID-19
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Киев
Архив
17295

В Киеве на территории государственного учреждения прорвало трубу

В Киеве на территории государственного учреждения прорвало трубу

КИЕВ. 26 марта. УНН. В Киеве на территории Научно-практического центра профилактической и клинической медицины Государственного управления делами произошел прорыв теплотрассы. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе КП "Киевтеплоэнерго".

Цитата

“Повреждение (трубы — ред.) на улице Верхний, 5. Оно произошло в 13:00. За двадцать минут мы уже локализировали место повреждения и приступили к ликвидации аварии. Потребителей там отключенных нет. Теплоноситель с прорыва с улицы Верхней попал на бульвар Дружбы Народов”, — рассказали в пресс-службе.

Детали

Также в пресс-службе рассказали, что отключение потребителей нет, потому что это технологическая сеть.

“Теплотрасса 1974 прокладки диаметром 219 миллиметров. В течение суток мы завершим ремонтные работы”, — сказали в пресс-службе.

Что было раньше

На бульваре Дружбы Народов в Киеве дорогу заливает горячей водой.

В январе прошлого года в Киеве возле ТРЦ Ocean Plaza прорвало трубу теплосети диаметром 1000 мм, из-за чего улицу Антоновича начало заливать горячей водой. В результате порыва маршрутное такси задними колесами провалилось под асфальт.

На улице Серафимовича, 7/2 в Киеве произошел прорыв трубопровода, в результате чего образовался поток воды наружу.

Источник: УНН
Теги: Киев, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.