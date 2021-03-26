В Киеве на территории государственного учреждения прорвало трубу

КИЕВ. 26 марта. УНН. В Киеве на территории Научно-практического центра профилактической и клинической медицины Государственного управления делами произошел прорыв теплотрассы. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе КП "Киевтеплоэнерго".

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“Повреждение (трубы — ред.) на улице Верхний, 5. Оно произошло в 13:00. За двадцать минут мы уже локализировали место повреждения и приступили к ликвидации аварии. Потребителей там отключенных нет. Теплоноситель с прорыва с улицы Верхней попал на бульвар Дружбы Народов”, — рассказали в пресс-службе.

Детали

Также в пресс-службе рассказали, что отключение потребителей нет, потому что это технологическая сеть.

“Теплотрасса 1974 прокладки диаметром 219 миллиметров. В течение суток мы завершим ремонтные работы”, — сказали в пресс-службе.

Что было раньше

На бульваре Дружбы Народов в Киеве дорогу заливает горячей водой.

В январе прошлого года в Киеве возле ТРЦ Ocean Plaza прорвало трубу теплосети диаметром 1000 мм, из-за чего улицу Антоновича начало заливать горячей водой. В результате порыва маршрутное такси задними колесами провалилось под асфальт.



На улице Серафимовича, 7/2 в Киеве произошел прорыв трубопровода, в результате чего образовался поток воды наружу.