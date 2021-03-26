Нардеп Шахов: буду настаивать на массовом тестировании населения на антитела к коронавирусу

КИЕВ. 26 марта. УНН. Народный депутат Сергей Шахов считает необходимым начать массовое тестирование населения Украины на антитела к коронавирусу, чтобы выявить тех, кто переболел, а также доноров для реконвалесцентной плазмы, которая используется как терапия для тяжелобольных ковидом. Об этом он заявил в эфире телеканала Kyiv LIVE, сообщает УНН.

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"Я буду настаивать и говорил с трибуны о том, что надо взять у каждого украинца кровь и выявить, кто уже переболел - антитела. Далее - тех, кто переболел попросить сдать свою кровь на плазму крови", - заявил Шахов.

Детали

Народный депутат отметил, что еще одним важным шагом в противодействии COVID-19 станет работа над производством собственной вакцины, что не просто защитит население от пандемии, но и принесет колоссальные прибыли государству.

"Надо, чтобы начали работать над собственной вакциной и через собственную украинскую вакцину, которую мы можем потом продавать за границу, мы заработаем миллиарды долларов и выведем нашу страну из пропасти экономического кризиса. Я убежден, что она (вакцина - ред.) уже сделана нашими учеными", - отметил нардеп.

Напомним

Эксперты из эпицентров вспышки COVID-19 также настаивают на необходимости массовых скринингов на антитела к коронавирусу.

Отметим, что для определения антител к коронавирусу используют ИФА-тест на иммуноглобулин G. Украина стала пятой в мире страной с начала пандемии, которая запустила производство собственных качественных ИФА-тестов на антитела к коронавирусу благодаря усилиям украинских ученых "Диапроф-Мед". Кроме того, именно они первыми в Украине разработали уникальные ИФА-тесты на антитела для оценки поствакцинального иммунитета к COVID-19.

Также напомним, что международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии Михаил Фаворов рассказал о новых усовершенствованиях в разработке украинской вакцины от COVID-19 и на какой стадии находится возможное производство вакцинного препарата.