В Кривом Роге горел торговый комплекс: уничтожена мебель, продукция и техника магазинов

КИЕВ. 26 марта. УНН. В Кривом Роге из-за пожара в торговом комплексе огнем уничтожена мебель, продукция и техника магазинов, которые были расположены на первом этаже. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

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"26-го марта в 00:42 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на проспекте 200-летия Кривого Рога Саксаганского района города Кривой Рог", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что по вызову немедленно направлены дежурные отделения 12-ой, 14-о1 и 26-ой государственных пожарно-спасательных частей 3-го государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

"Прибывшие по указанному адресу спасатели установили, что возгорание возникло в двухэтажном торговом комплексе на первом этаже. Огнем уничтожена мебель, продукция и техника магазинов, которые были расположены на первом этаже в торговом комплексе. Общая площадь пожара 100 м. кв. Пожар локализован в 01:10 и ликвидирован в 02:10 ", - информирует ГСЧС.

Также отмечается, что в результате пожара погибших и пострадавших нет.

Дополнение

В Одессе погиб спасатель во время ликвидации пожара.



