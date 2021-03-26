КИЕВ. 26 марта. УНН. Бывшему народному депутату Украины Семену Семенченко вручили уведомление о подозрении. Сегодня Печерский районный суд Киева планирует рассмотреть ходатайство об избрании ему меры пресечения. Об этом Семенченко сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

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“Получил в СБУ подозрение в создании незаконного вооруженного формирования для борьбы с ЧВК Вагнер на территории Ирака, Сирии и Ливии .... Суд сегодня в 17:00 Владимирская, 15. Конечно же Печерский”, — написал Семенченко.

Дополнение

В СБУ сообщали, что бывшему народному депутату Украины Семену Семенченко инкриминируют создание на территории Украины незаконного вооруженного формирования.

Что было раньше

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность не предусмотренного законодательством военизированного вооруженного формирования, так называемой “частной военной компании”. По данным пресс-службы СБУ, в ее состав входили бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный широкой публике, как “внештатный агент НАБУ”.

В СБУ также заявили, что будут новые подозрения по делу о ЧВК Семенченко.