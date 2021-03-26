Обострение на Донбассе: в бою под Шумами погибли четверо военных, двое ранены

КИЕВ. 26 марта. УНН. Боевики в пятницу, 26 марта, из минометов, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции Вооруженных сил Украины около населенного пункта Шумы в зоне ООС. Вследствие вражеских обстрелов погибли четверо украинских военных, еще двое получили ранения, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС.

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"Сегодня, 26 марта, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов недалеко от населенного пункта Шумы, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". в результате обстрела, четверо военнослужащих из состава Объединенных сил погибли, двое получили ранения", - говорится в сообщении.

Детали

По данным пресс-центра, раненым воинам оперативно оказана первая медицинская помощь, они доставлены в лечебное учреждение.

"На обстрел российско-оккупационных войск украинские защитники открыли огонь", - указали в пресс-центре.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Что было ранее

24 марта позиции украинских защитников рядом с населенным пунктом Шумы оккупанты обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.