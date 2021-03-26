В Ивано-Франковске с "красной" зоны решили ослабить карантин

КИЕВ. 26 марта. УНН. В Ивано-Франковске, что как и все Прикарпатье находится в "красной" зоне по распространению коронавируса, планируется ослабить некоторые карантинные ограничения, в частности относительно учебы в детсадах и школах - с понедельника, 29 марта. Об этом во время онлайн-брифинга сообщил мэр города Руслан Марцинкив, передает УНН.

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"Я вижу все предпосылки смягчать. Сегодня должна быть областная комиссия (ТЭБ и ЧС - ред.), не знаем, в 5, 6 или 7 часов - нас не сообщают о комиссии, но мы приняли такое внутреннее решение, что мы с понедельника (29 марта - ред.) будем открывать поэтапно детские сады и школы 1-4 класс", - заявил Марцинкив.

Детали

По его словам, в этом вопросе власть будет советоваться с родительской общественностью.

"Что касается бизнеса, ожидаем областную комиссию, возможно будут смягчения в работе, но понимаем, что определенные требования еще будут соблюдать, потому что мы на следующей неделе в красной зоне", - добавил он.

Дополнение

По данным Минздрава, разделение на зоны по уровню эпидемической опасности по распространению COVID-19 по состоянию на 26 марта, беря во внимание показатели, выглядит так: