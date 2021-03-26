Убийство военных у Шумов: украинская делегация в ТКГ собралась на экстренное совещание

КИЕВ. 26 марта. УНН. Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе собирается на экстренное внутреннее совещание после сообщения об обстреле бойовиками у населенного пункта Шумы, в результате которого погибли четыре украинских бойца. Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ, передает УНН.

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“Сегодня, 26 марта около 14.00 на направлении Шумов в результате обстрела противником наших позиций погибли четыре и ранены двое военнослужащих ВСУ. Данные уточняются. Сейчас Украинская делегация собирается на экстренное внутреннее совещание”, — сообщили в пресс-службе.

Детали

Отмечается, что конкретные решения и официальная позиция делегации ожидается ориентировочно через два часа.

Контекст

Боевики в пятницу, 26 марта, из минометов, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции Вооруженных сил Украины около населенного пункта Шумы в зоне ООС.

В результате вражеских обстрелов погибли четыре украинских военных, еще двое получили ранения.