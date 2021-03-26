МХП назвал сумму дохода от интеграции европейского актива

КИЕВ. 24 марта. УНН. Интеграция Perutnina Ptuj обеспечила компании МХП 335 млн долл. дохода в 2020 году. Об этом говорится в годовом отчете компании, передает УНН.

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“Успешная интеграция Perutnina Ptuj (далее — PP) продолжилась, PP обеспечила US 335 млн дол. в доходах Группы в 2020 году”, — говорится в документе.

Детали

В МХП уточнили, что в ходе интеграции Perutnina Ptuj был реализован ряд стратегических инициатив по оптимизации расходов. Также, были развернуты значительные инвестиции в модернизацию, сосредоточены на: увеличении мощности, улучшение условий труда, и совершенствование стандартов благосостояния животных и очистки сточных вод в Словении, Боснии и Герцеговине.

Справка

В 2019 году компания МХП приобрела Perutnina Ptuj — одну из важнейших специализированных корпораций по переработке мяса в Юго-Восточной Европе. Как отмечалось в отчете МХП, приобретение этого актива привело к более сильным, чем ожидалось, финансовым результатам благодаря оптимизации расходов и сильной позиции компании в брендированных продуктах с высокой добавленной стоимостью.

МХП — один из крупнейших агрохолдингов Украины, главный производитель и экспортер курятины (Наша Ряба). География сбыта продукции — более 80 стран мира. Основатель Юрий Косюк.