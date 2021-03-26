ООС: боевики дважды открывали огонь, четверо бойцов погибли и еще двое ранены

КИЕВ. 26 марта. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики два раза нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

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"С начала этих суток, 26 марта, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня", - сообщили в пресс-центре.

Детали

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников недалеко от населенного пункта Шумы из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В том же направлении, в пригороде поселка Майорск, противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате обстрела четверо военнослужащих из состава Объединенных сил погибли, двое получили ранения. Раненым воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.

Как отметили в пресс-центре, на обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. За текущие сутки саперы ГСЧС Украины разминировали почти 3 гектара территории и передали на уничтожение 175 взрывоопасных предметов.

"Украинские воины и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - отметили в штабе ООС.

Дополнение

25 марта в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня.