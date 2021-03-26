Новости: Спорт
26 марта 2021, 19:42 • Сергей Куркович • 6075
Украинец вошел в топ-3 снайперов сезона Кубка мира по биатлону
КИЕВ. 26 марта. УНН. Украинский биатлонист Артем Тищенко стал одним из трех лучших стрелков на этапах Кубка мира сезона-2020/2021, информирует УНН со ссылкой на сайт Международного союза биатлонистов.
Детали
27-летний украинец сделал суммарно 164 выстрелы, из них 151 достиг цели. В процентном соотношении Тищенко закрыл 92,1 процента мишеней. После Тищенко следующими в процентном показателе среди украинских идут Антон Дудченко (83) и Артем Прима (82).
Равных в данном показателе не было австрийцу Симону Эдеру и немцу Симону Шемпу у которых показатель равняется по 93,3 процента точных попаданий.
Напомним
Олимпийский чемпион объявил о завершении биатлонной карьеры.
Источник: УНН
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