Украинец вошел в топ-3 снайперов сезона Кубка мира по биатлону

КИЕВ. 26 марта. УНН. Украинский биатлонист Артем Тищенко стал одним из трех лучших стрелков на этапах Кубка мира сезона-2020/2021, информирует УНН со ссылкой на сайт Международного союза биатлонистов.

Детали

27-летний украинец сделал суммарно 164 выстрелы, из них 151 достиг цели. В процентном соотношении Тищенко закрыл 92,1 процента мишеней. После Тищенко следующими в процентном показателе среди украинских идут Антон Дудченко (83) и Артем Прима (82).

Равных в данном показателе не было австрийцу Симону Эдеру и немцу Симону Шемпу у которых показатель равняется по 93,3 процента точных попаданий.

Напомним

Олимпийский чемпион объявил о завершении биатлонной карьеры.