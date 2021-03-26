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Хотел переправить через границу нелегалов из Индии и Пакистана: на Закарпатье задержали злоумышленника

Хотел переправить через границу нелегалов из Индии и Пакистана: на Закарпатье задержали злоумышленника

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КИЕВ. 26 марта. УНН. На Закарпатье задержали гражданина Украины и пять нелегальных мигрантов, которые находились в автомобиле мужчины. Правоохранители установили, что они планировали незаконно пересечь границу и попасть в Евросоюз. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Закарпатской области.

Цитата:

"Сегодня, 26 марта, сотрудники отдела миграционной полиции совместно с работниками Хустского районного управления полиции и пограничниками пресекли незаконное пересечение границы нелегальными мигрантами", - говорится в сообщении.

Детали

На территории Хуста правоохранители остановили автомобиль, в котором находились пятеро иностранцев без документов. За рулем автомобиля был житель Черновицкой области.

По оперативной информации, украинец намеревался незаконно переправить через границу мигрантов из Индии и Пакистана в европейские страны. Пассажиры будут переданы в пункт временного пребывания иностранцев.

Правоохранители отметили, что украинец, который за деньги иностранцев пообещал им незаконную миграцию, помещен в изолятор временного содержания и ему уже сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, путем предоставления средств и устранением препятствий, совершенной в отношении нескольких лиц. Такое правонарушение карается лишением свободы на срок до семи лет.

Дополнение

Во Львовской области россиянин перевозил до границы группу нелегалов из Азии.

Источник: УНН
Теги: мигранты, Ужгород и Закарпатье
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