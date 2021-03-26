Скандальный “роман” малолетних блоггеров: Милана пожаловалась, что соцслужбы "мешают жить"

КИЕВ. 26 марта. УНН. Милана Маханец, которая стала известна из-за скандального “романа” с 13-летним блогером, жалуется на социальные службы утверждая, что они мешают, а не помогают ей жить. Об этом 8-летняя модель и блоггер сообщила на своей странице в Instagram, передает УНН.

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“Сейчас соц.службы приходят и говорят о том, что я не могу спать вместе с мамой в одной кровати. Где были социальные службы, когда я в 5 лет спала с мамой на полу и у нас не было денег на хоть одну кровать? Миссия социальных служб помогать, а не мешать жить”, — пожаловалась в сторис Милана.

Также Милана рассказала в сторис, что родители Паши не разрешают им видеться. Сейчас Милана не знает, надолго ли это решение, или навсегда.

Что было раньше

Соцсеть LIKEE заблокировала аккаунты 8-летней модели и 13-летнего блогера, которые ранее объявили, что у них “роман”.

Контекст

Среди пользователей соцсетей вызвала возмущение обнародованная информация об “отношениях” девочки 8 лет и ее 13-летнего парня. Обеспокоил украинцев не столько факт “романа”, сколько контент, который публиковали юные блогеры — полуобнаженные фото детей и их поцелуи на камеру собирали тысячи лайков и просмотров.

В соцсетях возмущены в частности поведением матери девушки, которая, по сообщениям некоторых пользователей, активно занимается имиджем своего ребенка.

По мнению психолога, такой “роман” юных блогеров не является нормой и может стать психоэмоциональной травмой для детей.

Уполномоченный по правам ребенка в Украине Николай Кулеба сообщил, что обратился в Министерство внутренних дел, Генпрокуратуру и киберполицию из-за распространенной в соцсетях информации о “романе” 8-летней блогера и ее 13-летнего парня, а также соответствующего контента.

Кроме того, Кулеба заявил, что регулировать контент в соцсетях, который может навредить детям, можно с помощью законодательных изменений, а также усиления роли правоохранителей.

16 марта полиция сообщила, что открыла производство о распространении порнографии в связи с тем, что 8-летняя модель и 13-летний блогер объявили, в социальных сетях, что у них начался “роман”.