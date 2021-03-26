В Украине еще минимум 2-3 недели будет расти заболеваемость COVID-19 - Степанов

КИЕВ. 26 марта. УНН. В Украине еще минимум 2-3 недели будет наблюдаться рост заболеваемости COVID-19. Количество новых случаев за сутки может вырасти до 25 тыс. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала Украина 24, передает корреспондент УНН.

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"Минимум еще 2-3 недели будем расти. У нас может идти рост по разным регионам, и это трудный период, потому что третья волна сопровождается новым штаммом вируса, который более агрессивен, так называемый "британский" вирус", - сказал Степанов.

По его словам, Украина может выйти на показатель 25 тыс. больных за сутки с учетом соблюдения карантина.

"Мы видим, что когда мероприятий придерживаются, у нас есть примеры. Это Ивано-Франковская область, Закарпатская, Черновицкая, которые в течение 4 недель в красном уровне опасности, и думаю, что в ближайшие дни мы будем их выводить в оранжевый или даже желтый уровень, потому что там положительная динамика по уровню госпитализации и заболеваемости", - рассказал Степанов.

Дополнение

Степанов рассказывал, что тяжелый период с заболеваемостю коронавирусом возможен до середины апреля.



Также Степанов заявлял, что "британский" штамм COVID-19 сейчас распространен по всей Украине. Он втрое заразнее, поражает младшую возрастную группу и вызывает тяжелое течение болезни.

В НАНУ прогнозируют до 24 тыс. случаев COVID-19 в день в Украине.