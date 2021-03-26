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Украинец обыграл российского теннисиста на пути в полуфинал соревнований в Швейцарии

Украинец обыграл российского теннисиста на пути в полуфинал соревнований в Швейцарии

КИЕВ. 26 марта. УНН. Представитель мужского тенниса Украины Виталий Сачко пробился в полуфинал "Челленджера" в швейцарском Лугано, информирует УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Детали

23-летний уроженец Кременчуга в двух сетах обыграл шестого сеяного россиянина Романа Сафиуллина - 6:4, 6:3. Украинец сыграл 10 из 11 брейкпойнтив на своей подаче. Матч длился час и 19 минут.

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В борьбе за титульный раунд Виталий должен сойтись со своим партнером по паре Алтугом Челикбилеком (Турция).

Дополнение

На этой неделе Сачко обыграл трех теннисистов из топ-200 Марка Полманса, Сергея Стаховского и Романа Сафиуллина.

Источник: УНН
Теги: спорт, Украина, теннис
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