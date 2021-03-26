Дело ЧВК: суд арестовал Семенченко
КИЕВ. 26 марта. УНН. Печерский районный суд Киева отправил под стражу бывшего народного депутата Украины Семена Семенченко, которого подозревают в создании на территории Украины незаконного вооруженного формирования. Об этом он сообщил в своем видеообращении в Facebook, передает УНН.
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“Суд принял решение отправить меня в тюрьму...”, — сказал Семенченко.
Что было раньше
Бывшему народному депутату Украины Семену Семенченко вручили уведомление о подозрении.
В СБУ сообщали, что бывшему народному депутату Украины Семену Семенченко инкриминируют создание на территории Украины незаконного вооруженного формирования.
Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность не предусмотренного законодательством военизированного вооруженного формирования, так называемой “частной военной компании”. По данным пресс-службы СБУ, в ее состав входили бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный широкой публике, как “внештатный агент НАБУ”.
В СБУ также заявили, что будут новые подозрения по делу о ЧВК Семенченко.