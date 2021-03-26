Арестович не исключил разговор Зеленского с Путиным по Донбассу

КИЕВ. 26 марта. УНН. Советник по информационной политике украинской делегации в трехстороннем контактной группе Алексей Арестович заявил, что планируется разговор Президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в эфире передачи “Свобода слова с Савиком Шустером”, передает УНН.

Цитата

“Насколько я знаю, такие планы есть (касательно разговора Зеленского с Путиным ред.). Они спланированы”, — сказал Арестович.

По его словам, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сейчас ведет переговоры с представителями “нормандского” формата из-за сегодняшнего обострения на Донбассе.

“Сейчас речь идет интенсивные консультации по этому поводу”, — добавил он.

Дополнение

Ранее Арестович сообщал, что Президент Украины Владимир Зеленский проводит консультации с руководством “нормандской четверки” из-за обстрелов в Донбассе.

Начальник Генерального штаба Украины Руслан Хомчак немедленно вылетел на место происшествия для всестороннего выяснения всех обстоятельств дела.

Сегодня сообщалось, что украинская делегация в Трехсторонний контактной группе собирала экстренное внутреннее совещание после сообщения об обстреле боевиками возле населенного пункта Шумы, в результате которого погибли четыре украинских бойцов.

Зеленский обратился к лидерам “нормандской четверки” с призывом сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Контекст

Боевики в пятницу, 26 марта, из минометов, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции Вооруженных сил Украины около населенного пункта Шумы в зоне ООС.

Вследствие вражеских обстрелов погибли четверо украинских военных, еще двое получили ранения.