В Минэкономики опровергли заявления оккупационных властей Крыма о торговых связях с материковой Украиной

КИЕВ. 27 марта. УНН. В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины сообщили, что не имеют торговых связей с оккупированными территориями, в частности оккупированным Россией Крымом. Об этом говорится в ответе пресс-службы ведомства на запрос журналистов проекту “Крым.Реалии” в связи с заявлениями оккупационных властей полуострова о том, что Крым “экспортирует” товары, в частности, на материковую часть Украины, передает УНН.

Цитата

“Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 16.12.2015 No1035 „Об ограничении поставок отдельных товаров (работ, услуг) временно оккупированной территории на другую территорию Украины и/или другой территории Украины на временно оккупированную территорию“, запрещены на период временной оккупации поставки товаров (работ, услуг) под всеми таможенными режимами с временно оккупированной территории на другую территорию Украины и/или другой территории Украины на временно оккупированную территорию, за исключением отдельных товаров”, — говорится в ответе министерства.

Что предшествовало

Ранее подконтрольный России “министр экономического развития Крыма” Дмитрий Шеряко утверждал, что одним из торговых партнеров полуострова в сфере экспорта является материковая Украина.

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Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что необходимо разработать механизмы, которые позволят бизнесу в оккупированном Крыму экспортировать свою продукцию в обход санкций, введенных из-за оккупации полуострова.

В феврале 2021 года стало известно, что Минэкономразвития России разработало законопроект о введении особого правового режима в оккупированном полуострове, который, по замыслу властей, поможет избежать западных санкций благодаря анонимности инвесторов.