Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,97 0,0000  EUR: 33,03 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Фаворов рассказал о новых усовершенствованиях в разработке украинской вакцины от COVID-19
Фаворов рассказал о новых усовершенствованиях в разработке украинской вакцины от COVID-19
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Архив
6210

Футбол: "Минай" объявил имя нового наставника

Футбол: "Минай" объявил имя нового наставника

КИЕВ. 27 марта. УНН. Главным тренером ФК "Минай" избран бывший помощник Василия Кобина - Николай Цымбал, передает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.

Детали

Соответствующее решение приняло руководство клуба. Цимбал будет готовить команду к 20 туру УПЛ с ковалевским “Колосом” и другим поединкам.

Цымбал работает в команде с 2019-го. Последний год он выполнял функции помощника Василия Кобина. Имеет соответствующую тренерскую лицензию, в последние годы учился у лучших украинских тренеров.

Заметим, что 27 марта, “минайци” отправятся в Венгрию, где сыграют товарищеский матч с венгерским “Кишварда”.

Что предшествовало этому

Ранее руководство “Минай” уволило с должности Василия Кобина.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.