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Киевский "Сокол" стал третьим полуфиналистом УХЛ

Киевский "Сокол" стал третьим полуфиналистом УХЛ

КИЕВ. 27 марта. УНН. Состоялся решающий, третий четвертьфинальный поединок плей-офф, в котором киевский "Сокол" принимал "Мариуполь", передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Детали

Подопечные Олега Шафаренко ударно начали первый период. Киевляне в течение двух минут дважды поразили ворота Ильяса Гафиуллина. Счет в матче на 46 секунде открыл Илья Смирнов, а чуть позже его удвоил капитан Феликс Морозов. Как ни старались “чайки” сократить отставание до первого перерыва — им не удалось.

Вторая 20-минутка также осталась за киевлянами. Команда Шафаренко продолжила контролировать игру, не давая сопернику создать у своих ворот практически ни одного опасного момента. А вот киевляне отличились в воротах мариупольцев еще двумя точными бросками — Виталий Андрейкив и Дмитрий Нименко зажгли на табло 4:0.

В заключительном периоде хоккеисты “Мариуполя” бросились штурмовать ворота киевлян, но все их попытки оказались тщетными — 4:0 в пользу “Сокола”.

Дополнение

В полуфинале “Сокол” встретится с “Кременчугом”. Первые два матча 1/2 финала плей-офф УХЛ пройдут в Кременчуге 31 марта и 2 апреля.

Прямую путевку в полуфинал получил победитель регулярного первенства — “Донбасс”.

Источник: УНН
Теги: спорт, хоккей
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