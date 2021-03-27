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На Буковине за сутки зафиксировали 516 случаев коронавируса

На Буковине за сутки зафиксировали 516 случаев коронавируса

КИЕВ. 27 марта. УНН. В Черновицкой области за сутки зафиксировали 516 новых случаев инфицирования COVID-19, также в области выздоровели 162 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы ОГА Сергея Осачука.

Детали

Так, в целом на Буковине зафиксировано 68 648 случаев болезни. За последние сутки 162 человека выздоровели, 49 223 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 1 317 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 1520 образца и 1184 экспресс-тестов.

Больше подробностей глава ОГА не привел.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 614 707 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 31 461 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус, Черновцы и Черновицкая область
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