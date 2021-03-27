В Херсонской области зафиксировано 175 новых случаев COVID-19

КИЕВ. 27 марта. УНН. На Херсонщине за последние сутки зафиксировано 175 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего в области с начала пандемии скончалось 720 человек. Об этом сообщили в пресс-центре Херсонской ОГА, передает УНН.

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“За последние сутки проведено 1024 ПЦР-исследования, 722 исследования методом ИФА на выявление коронавируса, а также 1300 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 175 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 104 женщины, 71 человек, 13 детей. Среди них 5 медицинских работников”, — говорится в сообщении.

Детали

В ОГА сообщили, что состояние больных удовлетворительное: “139 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 36 человек”.

Отмечается, что за сутки умерли три человека, все они имели пневмонию COVID-19.

В частности, в области зафиксировано 40 выздоровлений.

“Поэтому сейчас в области 23 698 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них:

— 21 011 человек победили недуг;

— 1967 человек инфицированы COVID-19;

— 720 человек умерли”, — резюмировали в ОГА.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 614 707 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 31 461 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.