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В КНДР назвали самообороной запуск ракет в сторону Японского моря

В КНДР назвали самообороной запуск ракет в сторону Японского моря

КИЕВ. 27 марта. УНН. Северная Корея (КНДР) запустила ракеты в сторону Японского моря в качестве самообороны на фоне военных учений США и Южной Кореи. Об этом заявил секретарь ЦК Рабочей партии КНДР Ли Бен Чхоль, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает УНН.

Цитата

“Если военные учения США <...> являются „оборонительными“, мы также должны иметь право на самооборону, чтобы подавить военные угрозы США”, — отметил он.

Секретарь уточнил, что КНДР провела тактические испытания управляемой ракеты. Бен Чхоль назвали их “актом, основанным на праве на самооборону суверенного государства”. По его словам, Южная Корея и США “постоянно создают военные угрозы на Корейском полуострове” и непрерывно проводят опасные военные учения.

“Мы никогда не разрабатываем оружие для привлечения чьего-либо внимания или влияния на политику”, — добавил секретарь.

Что предшествовало

Агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщило, что Северная Корея во время военных учений запустила три неопознанных снаряда в направлении Японского моря. Они пролетели 200 км и достигли высоты максимум 50 км. Снаряды ни были замечены в японской экономической зоне.

Источник: УНН
Теги: ракета, КНДР
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