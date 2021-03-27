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Военные в Мьянме заявили, что передадут власть в стране после новых выборов

Военные в Мьянме заявили, что передадут власть в стране после новых выборов

КИЕВ. 27 марта. УНН. Военные в Мьянме передадут власть в стране после того, как там пройдут новые и честные выборы. Об этом в субботу заявил главнокомандующий ВС Мьянмы старший генерал Мин Аун Хлайн, выступая по случаю празднования в стране Дня вооруженных сил, передает УНН со ссылкой на Kyodo.

Цитата

“Мы передадим власть в стране после того, как пройдут свободные и честные выборы”, — приводит его слова японское агентство Кyodo. Мин Аун Хлайн также подчеркнул, что военный переворот был неизбежен из-за фальсификации на прошлогодних выборах.

Что было раньше

Массовые протесты в Мьянме продолжаются с начала февраля после того, как 1 февраля военные страны отстранили от власти гражданское руководство страны во главе с Аун Сан Су Чжи и объявили чрезвычайное положение, которое продлится в течение года.

Аун Сан Су Чжи и президент страны Вин Мьин находятся под арестом. Военные обосновывали свои действия заявлениями о манипуляции на парламентских выборах в ноябре, на которых победила партия Су Чжи. Международные наблюдатели называли выборы свободными и честными. В ряде стран мира осудили переворот и требуют освобождения арестованных политиков.

Около 37 журналистов были арестованы, в том числе 19 оставшихся под стражей, сообщил во вторник офис ООН по правам человека в Женеве. Уже более 250 демонстрантов убиты.

Военная хунта Мьянмы отключили Интернет в некоторых городах и запретила выпуск газет.

Источник: УНН
Теги: выборы, протесты, Азия
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