Коронавирусной инфекцией в мире заболело уже 126 млн человек

КИЕВ. 27 марта. УНН. По состоянию на утро субботы в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело уже более 126 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Общая ситуация

Всего в мире на COVID-19 инфицировано 126 026 603 человек, из них выздоровели 71 409 593 человек. Количество умерших возросло до 2 766 824.

“Лидеры” по количеству инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (30 155 046), Бразилия (12 404 414), Индия (11 846 652), Франция (4 526 530), Россия (4 451 565), Великобритания (4 339 157), Италия (3 488 619) и Испания (3 255 324).

“Лидеры” по количеству летальных исходов

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (548 067), Бразилии (307 112) и Мексике (200 862).

Общая ситуация в Украине

По данным университета, количество случаев COVID-19 в Украине — 1 665 001. Впрочем, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 614 707 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 31 461 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.