На 27 марта установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 27 марта. УНН. Национальный банк Украины на 27 марта 2021 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:

Золото - 1 562.7795 грн;

Серебро - 22.2445 грн;

Платина - 1 046.4032 грн;

Палладий - 2 378.9746 грн.

По сравнению с 26 марта курс всех металлов - не изменился.