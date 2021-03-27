Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,97 0,0000  EUR: 33,03 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Фаворов рассказал о новых усовершенствованиях в разработке украинской вакцины от COVID-19
Фаворов рассказал о новых усовершенствованиях в разработке украинской вакцины от COVID-19
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
5760

В Каире при обрушении десятиэтажного дома погибли три человека

В Каире при обрушении десятиэтажного дома погибли три человека

КИЕВ. 27 марта. УНН. В центре Каира обвалился десятиэтажный дом, в результате чего погибли три человека, еще 23 — пострадали. Об этом сообщает издание Al-Ahram со ссылкой на центральный оперативный центр в Каирской мухафазе, передает УНН.

Что известно

По данным газеты, обвал дома произошел рано утром 27 марта в помещении с подвалом, цокольным и девяти этажами. О причинах происшествия не сообщается.

На данный момент известно о трех погибших и 23 раненых. Все пострадавшие были доставлены в больницу Аль-Салам. Согласно официальному заявлению Каирскому мухафази, сейчас под завалами ведутся поиски людей.

Детали

На месте происшествия сейчас работают бригады скорой помощи, сотрудники правоохранительных органов, военные. Губернатор Каира генерал-майор Халед Абдель Аль поручил сформировать инженерный комитет для анализа ущерба от обрушения сразу же после того, как прокуратура закончит проверку.

Напомним

На этой неделе в Запорожье обрушилось перекрытие между этажами в здании, есть пострадавший.

Источник: УНН
Теги: погибшие, Египет, падение
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.