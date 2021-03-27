Угроза затопления дороги: в ГСЧС сообщили о повышении воды в реке

КИЕВ. 27 марта. УНН. В Волынской области Украины ожидается повышение уровней воды в реке Стыр, что может спровоцировать затопление дорог и хозяйственных построек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.

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"По данным Укргидрометцентра, 27-29 марта при дальнейшем повышении уровня воды в реке Стыр возможно достижение отметки затопления коммунальной дороги и хозяйственных сооружений, двор в Маневичском районе Волынской области", - сообщили чрезвычайники.

Детали

Уровень опасности обозначен как "желтый".

Напомним

По данным синоптиков, в эти выходные в Украине погода без осадков будет чередоваться с дождями. Температура воздуха местами может достигать 15 градусов тепла.