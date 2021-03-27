Порезал себе руки, а затем прыгнул с моста - в Николаеве мужчина пытался совершить самоубийство

КИЕВ. 27 марта. УНН. В Николаеве патрульные спасли мужчину, который пытался совершить самоубийство: порезал себе вены, а когда увидел правоохранителей - нырнул в реку. Об этом сообщает патрульная полиция, пишет УНН.

Детали

Происшествие произошло вчера в 17:00. На линию 102 позвонили обеспокоенные граждане, которые рассказали, что за оградой пешеходного моста сидит человек и режет себе руки ножом.

Заметив полицейских, мужчина прыгнул в реку. За считанные минуты патрульные достали его из воды на конструкцию моста и отобрали нож. Пострадавшему оказали домедицинскую помощь, наложив давящую повязку и остановив кровотечение.

Впоследствии на место происшествия прибыли спасатели, которые с помощью специального снаряжения вытащили 28-летнего парня на мост, где его передали врачам. Обошлось без трагических последствий.

Напомним

В Николаеве 51-летний местный житель умер из-за взрыва гранаты, по предварительным данным РГД-5, во дворе частного дома, полиция подозревает самоубийство.