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Умер автор сценария фильма "Горбатая гора" Ларри МакМертри

Умер автор сценария фильма "Горбатая гора" Ларри МакМертри

Ларри МакМертри

КИЕВ. 27 марта. УНН. Американский писатель и сценарист, автор сценария к фильму "Горбатая гора" Ларри МакМертри умер на 85-м году жизни. Об этом сообщила газета The New York Times, пишет УНН.

Детали

МакМертри умер в четверг у себя дома в Арчер-Сити, штат Техас. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Ларри МакМертри родился в Арчер-Сити 3 июня 1936 году. Он стал автором более 30 романов и очерков. Также он написал сценарии к более чем 30 кинокартинам. За свой роман "Одинокий голубь" МакМертри получил Пулитцеровскую премию в 1986 году. Действия большинства его произведений происходят на Диком Западе или в Техасе.

В 2006 году писатель получил "Оскар" за лучший адаптированный сценарий к фильму "Горбатая гора" режиссера Энга Ли.

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Канадский актер Кристофер Пламмер умер в возрасте 91 года.

Источник: УНН
Теги: США, смерть, писатель
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