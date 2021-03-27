В Киеве разоблачили наркодилера, который продавал кокаин за "биткоины"

КИЕВ. 27 марта. УНН. Правоохранители в Киеве разоблачили и задержали наркодилера, у которого обнаружили кокаина на 400 тыс. гривен. Наркотики злоумышленник хранил в арендованном гараже. Оплату за свою работу он получал криптовалютой. Об этом сообщает отдел коммуникации МВД Украины, передает УНН.

Детали

Так, сообщается, что правоохранители разоблачили незаконную деятельность 20-летнего киевлянина. Мужчина работал "курьером" в Интернет-магазине по продаже наркотических средств и занимался отправкой наркотиков через почтовые отделения. Указания по количеству и объему заказов он получал от так называемого "куратора", с которым общался исключительно с помощью мессенджера.

По данным МВД, дилер, пытаясь обезопасить себя от разоблачения, арендовал в столице гараж, который использовал как склад. "Заработную плату" получал криптовалютой Bitcoin, которую затем обналичивал в пунктах обмена валют.

В результате обысков правоохранители изъяли у злоумышленника расфасованный кокаин, стоимость которого по ценам "черного" рынка составляет более 400 тыс. гривен.

Добавим

Сообщается, что фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

По результатам экспертизы будет решаться вопрос о переквалификации преступления по ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время работники полиции устанавливают круг лиц, причастных к наркобизнесу.

Что было раньше

На этой неделе николаевские полицейские задержали наркогруппировку, которая торговала метадоном. За месяц банда сбывала до 10 тыс. доз, а их заработок достигал полумиллиона гривен.