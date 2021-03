Посол ЕС в Украине сделал прививку препаратом AstraZeneca

КИЕВ. 27 марта. УНН. Посол ЕС в Украине Матти Маасикас сделал прививку против коронавируса препаратом Covishield производства AstraZeneca. Об этом дипломат написал у себя в Twitter, передает УНН.

Цитата

"Замечательный способ закончить неделю", - написал посол, обнародовав документ о получении вакцины 26 марта.

An excellent way to end the week! pic.twitter.com/epVytTMVLv