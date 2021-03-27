В Минске сегодня запланированы масштабные протесты оппозиции. Силовики стягивают спецтехнику

КИЕВ. 27 марта. УНН. Сегодня запланирован первый протест "белорусской весны". С утра в Минске появилась спецтехника, в разных районах столицы замечают БКБ-флаги. Некоторые Telegram-каналы призывают граждан к мобилизациии. Об этом пишет УНН со ссылкой на белорусские СМИ.

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"Через полтора часа мы начинаем первый протест белорусской весны. Несмотря на то, что город по традиции усыпан силовиками и спецтехникой, их количество не стало больше. Более того, генералы решили, что смогут разгадать наши планы. Мы можем пожелать им только удачи!" - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что точкой сбора оппозиции будет площадь Бангалор в 14 часов.

Оппозиция предупреждает участников, чтобы те были осмотрительны.

"Не используйте очевидные пути подхода! Петляйте, выходите из дворов или неожиданных точек, заходите в торговые центры поблизости и готовьтесь быстро собираться в группы!" - пишет канал оппозиции в Telegram.

Добавим

25 марта 2021 года исполнилось 103 года со дня провозглашения Белорусской Народной Республики.

Напомним, что в этот день белорусы на неофициальном уровне отмечали День Воли. В этом году власти не согласовали шествие, в четверг 25 марта, по информации МВД, было задержано более 200 человек.

Акции солидарности с белорусами состоялись в Гамбурге, Вене, Варшаве, Москве, Санкт-Петербурге и других городах.