В Харьковской области женщина родила в заброшенном туалете на вокзале и выбросила младенца в яму

КИЕВ. 27 марта. УНН. В Харьковской области женщина родила младенца в заброшенном туалете на железнодорожном вокзале и выбросила в яму. К счастью, ребенок выжил, в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Детали

Информация о происшествии поступила в полицию 27 марта в 6:48. Заявительница сообщила, что в пгт Панютино в яме туалета на станции плачет ребенок.

Работники ГСЧС вытащили младенца, завернутого в целлофановый пакет. Сообщается, что состояние здоровья новорожденного мальчика тяжелое, его доставили в реанимационное отделение районной больницы.

Полицейские установили личность матери мальчика. Женщине 41 год. У нее есть муж и четверо детей. В настоящее время злоумышленница находится в больнице.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается, заявили в полиции.

Что было раньше

Накануне в Харькове в парке возле территории одной из городских больниц обнаружили тело младенца. Смерть ребенка, вероятно, наступила несколько месяцев назад. Полиция открыла уголовное производство.