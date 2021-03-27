В Славянске погиб 10-летний мальчик, упав с недостроя

КИЕВ. 27 марта. УНН. В Славянске 10-летний мальчик умер в результате падения с недостроя, передает УНН со ссылкой на сообщение полиции Донецкой области.

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“Несчастный случай произошел вчера, 26 марта. Мальчик погиб в результате падения с высоты. Полицией начато досудебное расследование”, — информируют в пресс-службе.

Детали

По данным правоохранителей, около 18:30 в полицию Славянская поступило сообщение от врача скорой помощи о гибели 10-летнего мальчика.

Предварительно установлено, что парень вместе со своим товарищем играли на территории садового общества, где пострадавший упал с недостроя.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст.115 с пометкой “Несчастный случай” Уголовного кодекса Украины.

Что было раньше

Накануне полиция сообщила, что в Кривом Роге 10-летний мальчик выпрыгнул с пятого этажа, пока ребенок находится в больнице. Правоохранители по данному факту открыли уголовное производство.