Официально: Черниговская область 29 марта переходит в "красную" зону

КИЕВ. 27 марта. УНН. Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила установить "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Черниговской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов, передает УНН.

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"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила установить: с 00 часов 00 минут 29 марта 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Черниговской области и применить на территории Черниговской области ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности", - сообщил министр.

Детали

На сегодня, без учета Черниговской, "красный" уровень эпидопасности установлен в девяти регионах: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Черновицкая, Сумская, Одесская, Львовская области и столица Киев.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина.

С 24 февраля Украина снова вернулась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 апреля.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. Несмотря на "цвет" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

Ранее Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине введут локдаун, если большинство областей окажется в "красной" зоне.