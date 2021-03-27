Лобовое столкновение грузовика и легковушки в Николаевской области: погибли три человека

КИЕВ. 27 марта. УНН. В Николаевской области в результате лобового столкновения грузовика и легковушки погибли три человека. Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Николаевской области, ДТП произошло на дороге "Одесса - Новый Буг", передает УНН.

Детали

27 марта в 11:50 в Службу спасения поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Р 55 "Одесса - Новый Буг" вблизи с. Прибужаны.

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"... происшествие произошло с участием грузового автомобиля Renault Magnum и легкового OPEL Vectra. В результате лобового столкновения погибли три человека из легковушки. Спасатели деблокируют тела людей с искореженного автомобиля, после завершения работы следственно-оперативной группы полиции", - говорится в сообщении.

Напомним

В результате лобового столкновения автомобилей возле Мелитополя погибли 2 человека.