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Ушел из жизни ректор Европейского университета Иван Тимошенко

Ушел из жизни ректор Европейского университета Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

КИЕВ. 27 марта. УНН. В субботу, 27 марта, на 85 году жизни скончался выдающийся украинский ученый, историк, основатель и ректор Европейского университета Иван Иванович Тимошенко. Об этом в своем Telegram-канале написал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, передает УНН.

Цитата

"От себя лично и от Министерства образования и науки Украины выражаю искренние соболезнования семье, друзьям, коллегам и коллективу Европейского университета по поводу смерти ректора Тимошенко Ивана Ивановича. Он был выдающимся украинским ученым, историком и соучредителем университета", - написал Шкарлет.

Детали

По словам министра, именно Иван Тимошенко - один из инициаторов подготовки и принятия законодательных актов, которые обеспечили успешную интеграцию частных высших учебных заведений в единое образовательное пространство Украины.

Как отмечается на сайте университета, прощание с ректором состоится в понедельник, 29 марта, в Киеве.

Что было раньше

27 марта на 89-м году жизни скончался украинский языковед, литературовед, переводчик, общественный деятель Иван Ющук.

Источник: УНН
Теги: Украина, образование, смерть
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