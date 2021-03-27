Байден готов издать указ об оружии после стрельбы в США - Белый дом

КИЕВ. 27 марта. УНН. После двух случаев массовой стрельбы в США за одну неделю Белый дом заявил, что президент Байден готов издать распоряжения о проведении оружейной реформы, передает УНН со ссылкой на Yahoo News.

Детали

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила журналистам на брифинге в пятницу, что не может назвать “точные сроки”, когда эти распоряжения покинут стол Байдена, но сказала, что они являются “одним из рычагов, которые мы можем использовать ... помочь решить проблему распространения насилия с применением огнестрельного оружия и решить проблемы общественной безопасности по всей стране”.

Байден, однако, ясно дал понять во время своей пресс-конференции в четверг, что его следующим законодательным приоритетом будет инфраструктура, а не реформа оружия, что вызвало недовольство со стороны активистов по контролю над оружием и прогрессивных демократов.

Псаки сказала, что Байден понимает их разочарование, и предложил направить их гнев на тех членов Конгресса, которые голосуют за блокирование законодательства о контроле над оружием.

“Мы бы сказали, что разочарование должно быть выражено членам Палаты представителей и Сената, которые проголосовали против меры, поддерживаемой президентом”, — сказала Псаки в пятницу.

Отмечается, что ранее на этой неделе Байден заявил, что его администрация может помочь демократическому большинству в Сенате принять два законопроекта о реформе оружия, отклоненные Палатой представителей, несмотря на неоднократные неудачные попытки предыдущих администраций добиться принятия всеобъемлющих законов.

Байден призвал Сенат предпринять “шаги здравого смысла”, призвав Конгресс принять закон, запрещающий штурмовые винтовки и высоковместительные магазины по всей стране, пишет агентство. Он помогал добиваться ранее введенного в стране запрета на использование штурмового оружия, будучи сенатором от Делавэра в 1990-х годах. Этот запрет, подписанный президентом Биллом Клинтоном в 1994 году, длился десять лет, пока к власти не пришел президент Джордж Буш. Байден считает, что Конгресс может восстановить запрет и ввести новые меры, но сопротивление некоторых членов партии может сделать это затруднительным.

Что было ранее

Отметим, что лишь накануне в США несколько человек получили ранения в результате стрельбы в городе Вирджиния-Бич (штат Вирджиния).

На прошлой неделе в Техасе произошла стрельба в ночном клубе, в результате которого один человек погиб, еще пятеро — ранены.

После этого десять человек, включая офицера полиции, погибли во время стрельбы в супермаркете King Soopers в американском городе Боулдер, штат Колорадо.