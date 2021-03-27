Зеленский заметил масштабную кампанию по дискредитации вакцины из Индии и предупредил политиков об ответственности
Владимир Зеленский
КИЕВ. 27 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал политиков не дискредитировать процесс вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства, передает УНН.
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"Количество вакцинированных и темп вакцинации в Украине растут ежедневно. Конечно, эти показатели еще далеки от идеала, но надо признать, что с отставанием от плана вакцинации столкнулись и все страны Европейского Союза. Мы активно работаем для успешного выполнения плана вакцинации в Украине. Для этого важны и готовность общества делать прививки, и обеспечения Украины достаточным количеством вакцин", - подчеркнул Зеленский.
По его словам, процесс вакцинации сталкивается со сложностями, ведь в Индии действует ограничение на экспорт вакцины, и Украина рассчитывает, что индийское правительство пересмотрит это решение.
"Однако следует понимать, что положительному решению этого вопроса отнюдь не способствуют, а скорее - сильно мешают и публичные высказывания отдельных украинских политиков. Они начали масштабную и грязную кампанию с целью дискредитации как самой вакцины, так и процесса вакцинации в целом", - отметил Президент.
Детали
Зеленский отметил, что политические деятели потеряли голову в погоне за быстрой популярностью, и им безразлично, что от их негативных высказываний относительно вакцины могут умирать украинцы.
"Я убедительно призываю этих политиков: очень взвешенно подбирайте слова, вылетающие из вашей ротовой полости. Потому за каждое из этих слов непременно придется отвечать. И перед законом Украины, и перед Богом. Что для вас больший аргумент - решайте сами", - добавил Президент.
Ситуация с вакцинами в Украине
Зеленский напомнил, что на прошлой неделе Украина получила 215 тыс. доз вакцины против коронавируса от китайского производителя Sinovac Biotech и ожидает следующую партию препарата в ближайшие недели. Глава государства отметил, что подписанный контракт предусматривает почти 2 миллиона доз вакцины.
"Кроме Китая, вакцину от Sinovac используют уже 18 стран мира. В частности Турция, где прививки ней получили Президент Эрдоган и Патриарх Варфоломей", - отметил Зеленский.
Кроме того, по его словам, прививки вакциной CoviShield от AstraZeneca в Индии и Европе сделали почти 50 миллионам человек, что красноречиво свидетельствует о признании ее безопасности и качества.
Справка
В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививки получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/ AstraZeneca (Covishield).
По данным Минздрава, 17 939 человек было привито против COVID-19 за сутки 26 марта 2021 в Украине.
192264 человека привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 192 263 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1 человек.
▪️ Прививки проводилось 180 мобильными бригадами по иммунизации и 493 пунктами прививки.
▪️ По состоянию на 26 марта 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 356 308 человек.
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