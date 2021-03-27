Обстрел возле Шумов: стало известно имя еще одного погибшего военного

КИЕВ. 27 марта. УНН. Стало известно имя еще одного военного ВС Украины, который погиб 26 марта вблизи Горловки в результате атаки российских оккупантов на позиции 10-й отдельной горно-штурмовой бригады. Это 27-летний Максим Абрамович с Дубровицы. Имя павшего воина сообщил Дубровицкий горсовет, Ровенской области, пишет УНН.

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"Дубровицкая община с большой болью восприняла печальную весть: на Востоке погиб боец с Дубровицы Максим Абрамович 1994 года рождения, умный, искренний, ответственный, неравнодушный, патриот Украины", - сказано в сообщении.

Детали

Максим учился в Дубровицкой школе №2, был хорошим учеником, активным спортсменом, воспитанником школы боевого гопака; представлял Дубровицу на различных соревнованиях.

В дальнейшем Абрамович учился в университете в Харькове. С 2017 года по 2020 год проходил службу в Вооруженных силах по контракту и принимал участие в боевых действиях в зоне АТО. В декабря 2020 года вновь встал на защиту Украины, подписав новый контракт.

Погиб 26 марта в результате вражеского обстрела под селом Шумы в Донецкой области.

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Ему только на днях исполнилось 27 лет (родился 17 марта).

"Искренние соболезнования матери, воспитавшей сына-героя! Мы разделяем с Вами горечь и боль невосполнимой утраты и низко склоняем головы в скорби по нашему защитнику. Вечная память герою Украины - Максиму Абрамовичу, который отдал свою молодую жизнь за мир и покой на родной земле", - отметили в горсовете.

Добавим

26 марта в районе поселка Шумы под Горловка Донецкой области в результате прицельного обстрела российско-оккупационными войсками с минометов калибра 82 мм, танковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов позиций 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ погибли четверо украинских военнослужащих, еще двое бойцов получили ранения.