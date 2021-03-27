Смерть после вакцинации: Голубовская призвала создать независимую комиссию для расследования
Ольга Голубовская
КИЕВ. 27 марта. УНН. Для расследования случаев смерти после вакцинации от коронавируса необходимо создать независимую комиссию. Об этом рассказала заслуженный врач Украины, главный инфекционист страны Ольга Голубовская в программе "Народ против" с Наташей Влащенко, передает УНН.
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“Ежедневно, к сожалению, в мире погибает очень много людей. Когда речь идет о массовых кампаниях вакцинации, естественно что этот процесс, когда люди погибают от каких-то других состояний, он не прекращается. Очень важно, есть ли связь с вакцинацией, или ее нету. Я считаю, в данной ситуации, когда это случилось, нужно создать комиссию, но комиссия должна быть независимой”, — сказала Голубовская.
Детали
По словам инфекциониста, в эту комиссию должны быть включены независимые люди, в том числе от Министерства здравоохранения, например Академия медицинских наук — чтоб к выводам этой комиссии было доверие.
“Такие случаи, конечно, будут, потому что люди погибают каждый день от разных состояний”, — добавила она.
Контекст
23 марта в 17:20 в поселке Черноморское Лиманского района Одесской области зафиксировано смерть военной. Сообщалось, что она 21 марта вакцинировалась от коронавируса.
24 апреля в Минздраве сообщили, что причина смерти военной — острая сердечно-сосудистая недостаточность.
Тогда же, 24 марта в городской клинической больнице в Черновцах зафиксировано смерть провизора аптеки военного госпиталя, который 15 марта получил прививку от COVID-19.