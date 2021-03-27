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В Минздраве второй раз за день обновили информацию о зонах эпидопасности из-за COVID-19: кто в "красной"

В Минздраве второй раз за день обновили информацию о зонах эпидопасности из-за COVID-19: кто в "красной"

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КИЕВ. 27 марта. УНН. Министерство здравоохранения Украины второй раз за день обновило показатели для определения регионов со значительным распространением COVID-19. Теперь "красных" зон стало меньше - 10 областей против 13, как было утром. "Оранжевыми" стали Ровенская, Черкасская и Черниговская области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на обновленные данные Министерства здравоохранения.

Детали

В обновленном списке "красной" зоны находятся Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.

В "оранжевой" зоне находятся Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая области, Ровенская, Черкасская и Черниговская области.

Единственным регионом "желтой" зоны остается Херсонская область.

Контекст

В субботу утром Минздрав отнес к "красному" уровню эпидопасности Ровенскую и Черниговскую области, и всех "красных" регионов стало 13.

После этого Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила установить на территории Черниговской области "красный" уровень эпидемической опасности с понедельника, 29 марта.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, Коронавирус
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