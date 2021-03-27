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Крупный пожар вспыхнул в московском парке Горького

Крупный пожар вспыхнул в московском парке Горького

КИЕВ. 27 марта. УНН. В Москве в субботу, 27 марта, загорелся склад, расположенный на территории парка Горького. По предварительной информации, вспыхнул второй этаж здания на Крымском Валу, 9с31. Об этом пишет УНН со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Цитата

"В Москве в Парке Горького горит склад. По предварительной информации, вспыхнул второй этаж здания на Крымском Валу. Пожарные уже на месте. О пострадавших не сообщается", - говорится в сообщении.

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Пять человек, подключенных к ИВЛ, погибли в больнице в Санкт-Петербурге в результате пожара.

Источник: УНН
Теги: Москва, парк, пожары
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