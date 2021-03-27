Капитан сборной Финляндии пропустит матч с Украиной

КИЕВ. 27 марта. УНН. Полузащитник и капитан сборной Финляндии Тим Спарв не сможет принять участие в баталии отбора ЧМ-2022 против Украины, передает УНН со ссылкой на сайт Федерации футбола Финляндии.

Детали

Полузащитник получил повреждение колена. Теперь футболисту проведут операцию. Он не сможет принять участие против сборной Украины, а также в товарищеской игре со Швейцарией.

34-летний опорный полузащитник защищает цвета греческого "Ларысы". В текущем сезоне хавбек провел 18 игр за свою команду и забил один гол.

Дополнение

Противостояние Украины и Финляндия пройдет 28 марта в Киеве в рамках отборочной группы D.