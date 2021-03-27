Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,97 0,0000  EUR: 33,03 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Фаворов рассказал о новых усовершенствованиях в разработке украинской вакцины от COVID-19
Фаворов рассказал о новых усовершенствованиях в разработке украинской вакцины от COVID-19
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Архив
3360

Капитан сборной Финляндии пропустит матч с Украиной

Капитан сборной Финляндии пропустит матч с Украиной

КИЕВ. 27 марта. УНН. Полузащитник и капитан сборной Финляндии Тим Спарв не сможет принять участие в баталии отбора ЧМ-2022 против Украины, передает УНН со ссылкой на сайт Федерации футбола Финляндии.

Детали

Полузащитник получил повреждение колена. Теперь футболисту проведут операцию. Он не сможет принять участие против сборной Украины, а также в товарищеской игре со Швейцарией.

34-летний опорный полузащитник защищает цвета греческого "Ларысы". В текущем сезоне хавбек провел 18 игр за свою команду и забил один гол.

Дополнение

Противостояние Украины и Финляндия пройдет 28 марта в Киеве в рамках отборочной группы D.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол, Украина, Финляндия
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.