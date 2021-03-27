Новости: Криминал и ЧП
27 марта 2021, 19:31 • Тоня Туманова • 25785
В Одессе из окна восьмого этажа выпал 4-летний мальчик
КИЕВ. 27 марта. УНН. В Одессе 4-летний мальчик погиб в результате падения из окна восьмого этажа одной из многоэтажек в Приморском районе города, передает УНН со ссылкой на ссылкой на пресс-служба ГУ НП в Одесской области.
Цитата
"4-летний мальчик погиб в результате падения из окна восьмого этажа одной из многоэтажек в Приморском районе города", - говорится в сообщении.
Детали
Для установления причин и обстоятельств трагедии на месте работает следственно-оперативная группа территориального отдела полиции. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".
Напомним
В Славянске 10-летний мальчик умер в результате падения с недостроя.
Источник: УНН
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