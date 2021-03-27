Ситуация на Донбассе: боевики 6 раз нарушили режим "тишины"

КИЕВ. 27 марта. УНН. Сегодня, 27 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС.

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"В течение текущих суток, 27 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

Детали

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в пригороде населенных пунктов Славне, Авдеевка и Водяное, что на Приазовье, оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи поселка Зайцево вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел украинских позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Боевых потерь среди наших защитников нет, добавили в пресс-центре.

Что было раньше

Боевики в пятницу, 26 марта, из минометов, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции Вооруженных сил Украины около населенного пункта Шумы в зоне ООС.

Вследствие вражеских обстрелов 26 марта погибли четверо украинских военных, еще двое получили ранения.

Президент Зеленский обратился к лидерам "нормандской четверки" с призывом сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Начальник Генерального штаба Украины Руслан Хомчак немедленно вылетел на место происшествия для всестороннего выяснения всех обстоятельств дела.