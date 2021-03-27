В Харьковской области Mercedes сбил 12-летнюю девочку. Ребенок скончался на месте ДТП

КИЕВ. 27 марта. УНН. В Харьковской области водитель Mercedes сбил 12-летнюю девочку. Ребенок скончался на месте ДТП, передает УНН со ссылки на ГУ НП в Харьковской области.

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"Сообщение о происшествии на улице Сумской путь в поселке Подвирки поступило в полицию 27 марта около 12:55. 29-летний водитель автомобиля "Мерседес" совершил наезд на девочку, которая перебегала проезжую часть. От полученных травм ребенок скончался на месте ДТП", - говорится в сообщении.

Детали

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним

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