Довыборы в Раду: полиция фиксирует нарушения в "день тишины"

КИЕВ. 27 марта. УНН. Правоохранители зафиксировали шесть сообщений о нарушениях связанных с незаконной агитацией в "день тишины" перед довыборами в Верховную Раду в Донецкой области. Об этом сообщает Покровское районное управление полиции Доннетчины, передает УНН.

Что известно

Сообщение о нарушении поступили из следующих локаций: три в Доброполье, два в Покровске и одно в Мирногради.

Отмечается, что среди основных видов нарушений больше зафиксировано случаев агитации на билбордах и ситилайтах.

Цитата

“По данным нарушениями правоохранители составили 2 протокола — по статье 212-13 (изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило печать, их тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск) и 2 протокола по статье 212-10 (нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации) Кодекса Украины об административных правонарушениях”, — говорится в сообщении.

Добавляется, что по другим сообщениям проводится проверка.

Справка

Сегодня, 27 марта, “день тишины”, когда запрещена любая агитация.

Что предшествовало

Центральная избирательная комиссия назначила на 28 марта 2021 года промежуточные выборы народного депутата Украины в ОВО № 50 (Донецкая область) после досрочного прекращения полномочий нардепа Руслана Требушкина.

В марте ЦИК объявила предупреждение за нарушение сроков открытия счетов избирательных фондов 12 кандидатам в народные депутаты Украины.